Новости
Конкурсы
- Литературные резиденции. Горки Ленинские
- Опубликованы результаты
- Номинации:
- подростковая литература
- Возраст участников:
- от 18
- Литературные резиденции. Камчатка
- Опубликованы результаты
- Номинации:
- драматургия
- перевод
- поэзия
- проза
- Возраст участников:
- от 18
- Литературные резиденции. Пенза
- Опубликованы результаты
- Номинации:
- поэзия
- Возраст участников:
- от 18
- Мастерские писателей. Нальчик
- Опубликованы результаты
- Номинации:
- перевод
- поэзия
- проза
- Возраст участников:
- от 18 до 60
Видео
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- Литературная резиденция в Пензе: июль 2023
- Благодарим за участие в съемках Владимира Козлова, Александра Переверзина, Сергея Ивкина, Марию Александрову, Владислава Шихова, Викторию Беляеву, Петра Абраменко, Анастасию Трифонову.
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- Разговор о большой литературе на берегу Охотского моря
- В сентябре в рамках проекта АСПИР «Творческие командировки писателей по России» три встречи с читательской публикой Магадана провел знаменитый писатель и литературовед Алексей Варламов – ректор Литинститута им. Горького, член Творческого совета АСПИР.
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- Программа Сергея Шаргунова «Открытая книга»
- Разговор с прозаиком Рагимом Джафаровым